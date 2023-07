Fabio Borini, ex attaccante del Milan, è pronto a tornare in Italia: nelle ultime ore accordo raggiunto con la Sampdoria

Come riportato da TMW, Fabio Borini, ex attaccante del Milan, è pronto a tornare in Italia.

Svincolato, l’esterno si legherà alla Sampdoria dopo aver superato le visite mediche.

