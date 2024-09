Brahim Diaz ha rimediato un brutto infortunio che lo costringerà a saltare diverse partite col Real Madrid. A rischio anche la sfida con il Milan.

Nell’ultima partita dell’entusiasmante campionato spagnolo, il mondo del calcio ha assistito a un evento sfortunato che ha colpito Brahim Diaz, talentuoso giocatore del Real Madrid. Durante il match contro la Real Sociedad, che si è disputato nella serata del 14 settembre, Diaz ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo già al 25′ del primo tempo, cedendo il posto a Rodrygo. Questo imprevisto rappresenta un duro colpo per il giocatore di origine marocchina, considerato fino a quel momento in una forma strepitosa.

Un infortunio imprevisto

Il Real Madrid ha subito diffuso tramite il proprio sito ufficiale le condizioni di Diaz, rivelando i dettagli dell’infortunio subito dal giocatore. Gli accertamenti effettuati dal reparto medico del club hanno diagnosticato una lesione al muscolo abduttore lungo della gamba destra. Una notizia che ha inevitabilmente gettato un velo di preoccupazione sul futuro immediato di Diaz e sulle sue prestazioni in campo.

Brahim Diaz

Le implicazioni dell’assenza di Diaz

L’infortunio di Brahim Diaz non potrebbe giungere in un momento più cruciale, poiché secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, il giocatore potrebbe essere costretto a stare fuori dai campi da gioco per un periodo approssimativo di tre mesi. Questa prognosi metterebbe Diaz fuori gioco per importanti appuntamenti del Real Madrid, tra cui spicca la sfida di Champions League contro il Milan, prevista per il 5 novembre al ‘Santiago Bernabeu’. Un match senza dubbio carico di significati per il giocatore, vista la sua passata militanza nella squadra milanese.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG