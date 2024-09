Gerry Cardinale, arrivato a Milano in occasione della partita di San Siro contro il Venezia, si è intrattenuto con Baresi e Massaro. Ecco perché.

La vittoria larga e rotonda di sabato contro il Venezia ha riportato un clima di entusiasmo e speranza per il proseguo della stagione. Non è un caso infatti che nelle ore successive alla vittoria in campionato, si è evidenziata una netta e forte impennata della vendita dei biglietti per il debutto casalingo contro il Liverpool di martedì a San Siro. Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, ha rivelato l’ultima idea di Cardinale per il suo Milan.

Non basta Ibra, occorre più milanismo

Claudio Raimondi, durante la trasmissione SportMediaset XXL ha rivelato che “sabato c’era Gerry Cardinale a San Siro e ci sono state diverse chiacchiere con Baresi e Massaro: il proprietario rossonero vuole coinvolgere maggiormente a Milanello queste due leggende. Oltre a Ibrahimovic che domani torna per la rifinitura pre Liverpool, ci sarà un team di ex giocatori per dare più DNA rossonero“. Una sorta di Milan ai milanisti tanto caro a Berlusconi.

Daniele Massaro

Il Milan ai milanisti?

Sembra il più classico dei dejavu: il Milan ai milanisti. Era questo il mantra, il dogma, di Silvio Berlusconi che ha accompagnato i rossoneri negli anni più lucenti della sua storia. Sembra potersi ripetere oggi, con a guida del club Gerry Cardinale. Le presenze di figure storiche e carismatiche del calibro di Baresi e Massaro aiuterebbero, e non poco, a trovare quello spirito volitivo e combattivo che ha contraddistinto gli anni delle grandi vittorie e imprese del Milan in Italia, in Europa e nel mondo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG