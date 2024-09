Suso potrebbe tornare in Serie A. L’ex Milan infatti è appetito da due club italiani per il mercato di gennaio. Ecco cosa trapela.

In un momento di cruciale riflessione sulla propria carriera, Jesus Suso si trova alla ricerca di un nuovo slancio professionale che potrebbe portarlo nuovamente a calcare i campi della Serie A. Il talentuoso esterno spagnolo, dopo aver lasciato il Milan, non ha trovato la continuità sperata al Siviglia, club noto per il suo sapiente lavoro di valorizzazione dei giocatori. Le difficoltà incontrate, accentuate da una serie di infortuni, potrebbero ora spingerlo verso un ritorno in Italia, dove ha già lasciato un segno significativo.

La ricerca di un rilancio

La carriera di Suso sembra aver incontrato un bivio dopo l’esperienza al Siviglia. Gli infortuni lo hanno tenuto lontano dal campo per lunghi periodi, ostacolando il suo rendimento e la sua crescita professionale. Solo nell’ultimo anno, l’atleta si è trovato a dover superare una serie di ostacoli fisici, dai problemi muscolari a una più recente distorsione al legamento collaterale, che hanno limitato significativamente il suo apporto in campo.

Possibilità di un ritorno in Serie A

Nel panorama attuale, Suso si trova a riflettere sul suo futuro con l’ormai imminente fine del contratto con il Siviglia. A fronte di ciò, si apre la possibilità di un trasferimento già nel prossimo mercato invernale. Il desiderio di avvicinarsi a casa lo aveva visto declinare un’offerta dall’Arabia Saudita in passato, preferendo rimanere in Europa. Nel frattempo, alcune squadre italiane, tra cui Genoa e Parma, sembrano essere interessate alle qualità dell’esterno, ipotizzando così un possibile ritorno nelle competizioni italiane dove Suso ha già dimostrato il suo valore.

Il legame con il Genoa

Per Suso, il Genoa rappresenta un capitolo importante della sua carriera, luogo dove è riuscito a trovare continuità e a mettere in mostra le sue capacità, tanto da rientrare nei piani tecnici del Milan con maggiore determinazione. Tuttavia, l’attuale modulo adottato da Alberto Gilardino non sembra il più adatto per le caratteristiche di Suso, che nonostante ciò potrebbe ritagliarsi un ruolo importante all’interno della squadra, magari rivisitando posizioni in campo viste in passato.

La conclusione milanese e la sfida futura

Il suo addio al Milan ha polarizzato l’opinione pubblica, in quanto segnato da alti e bassi che hanno sfociato nella cessione al Siviglia. Suso lasciava la squadra rossonera con un bottino significativo di gol e assist, dopo aver servito sotto vari allenatori dimostrando doti tecniche notevoli ma con un rendimento non sempre costante. Ora, alla soglia di un nuovo capitolo della sua carriera, l’esterno spagnolo si appresta a scegliere il miglior percorso che potrebbe ricondurre i suoi passi in Italia, tentando così di riconquistare quella continuità che recentemente gli è mancata.

