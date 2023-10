L’ex trequartista del Milan, Brahim Diaz, sembrerebbe aver scelto di giocare con la nazionale del Marocco: la risposta del ct della Spagna

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Scozia, il ct della Spagna, Luis De La Fuente ha detto la sua sull’ex Milan, Brahim Diaz, il quale pare avrebbe scelto di giocare con la nazionale del Marocco invece che in quella spagnola.

LE PAROLE – «Può essere assolutamente selezionato dalla Spagna, è un buon giocatore e le porte sono aperte per lui. Nessuno mi ha detto niente, sappiamo che chi ha questa possibilità deve decidere per una nazionale o per l’altra, ma da quanto ne so Brahim vuole giocare con la Spagna».

