Il Manchester United sta pensando non solo a Paolo Maldini ma anche all’altro ex Milan Massara come protagonisti del nuovo corso dirigenziale

Clamoroso dall’Inghilterra. Il Manchester United sta pensando non solo a Paolo Maldini ma anche all’altro ex Milan Massara come protagonisti del nuovo corso dirigenziale:

come riportato dal Telegraph un cambio di proprietà e di filosofia che potrebbe spingere ad attraversare il Canale della Manica pure il dirigente ex Roma, anch’egli scaricato dal club rossonero. Tra i nomi fatti ci sono inoltre il capo del dipartimento reclutamento dell’Atalanta Lee Congerton e il direttore sportivo dell’Atletico Madrid Andrea Berta

The post Ex Milan, clamoroso al Manchester United: non si pensa solo a Maldini, c’è anche Massara appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG