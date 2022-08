Berglind Björg Thorvaldsdottir è una nuova calciatrice del PSG: ecco i dettagli

Berglind Björg Thorvaldsdottir ha annunciato, attraverso i propri social, il suo approdo al PSG.

La calciatrice ex Milan arrivò a Milano nell’inverno del 2020 e trovò 5 gol in 5 partite disputate, prima di ritornare in Islanda.

