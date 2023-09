L’ex calciatore e allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, è pronto ad intraprendere una nuova avventura sulla panchina del Lione

Dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Valencia, Gennaro Gattuso è pronto ad una nuova avventura da allenatore, stavolta con il Lione, in Francia. L’ex Milan è la prima scelta del club francese per sostituire Laurent Blanc.

Quest’ultimo è stato esonerato dopo i risultati negativi raccolti in questo inizio di stagione. Il Corriere della Sera in edicola oggi titola: “Gattuso in pole per allenare il Lione. Prenderà il posto dell’esonerato Blanc“. Prima della firma e dell’annuncio mancano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli relativi al contratto.

