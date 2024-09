Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sua stagione in bianconero, facendo però anche i complimenti al suo ex club, il Milan per il derby vinto contro l’Inter. “Non ci dobbiamo nascondere”. Parole di personalità e stima nella propria squadra quelle di Manuel Locatelli, intervistato da Tuttosport. Il centrocampista della Juventus ha detto la sua sulla lotta scudetto: “Io credo che l’Inter resti la favorita, è la più completa. Ma ci sono tante squadre buone, come il Milan che ha fatto un gran derby, il Napoli e noi siamo una grande squadra. Ma facciamo un passo alla volta”. L’ex rossonero è cresciuto nelle giovanili del Milan, non nascondendo però la sua fede juventina, da sempre. Ora è un punto fermo della nuova Juventus di Thiago Motta, ancora in cerca di risultati e continuità in campionato. Dal Milan alla Juventus Locatelli In rossonero gioca dagli Esordienti fino alla Primavera. […]

