In ottica mercato ci sono tanti i nomi in lista, tra questi quelli di Cardoso del Betis, Chukwuemeka del Chelsea e Gourna Douath del Salisburgo. Si aggiunge anche Samuele Ricci del Torino, in grande spolvero dopo la recente convocazione in Nazionale. Dopo le tante cessioni da parte del Torino, la squadra di Urbano Cairo ha comunque dato ottime risposte sul campo, mettendo in mostra tutta la qualità e freschezza di quel Samuele Ricci, destinato ben presto a fare il salto in una grande. Il Milan lo ha osservato per parecchio tempo e in estate è tornato a pensarci soprattutto dopo il brutto e lungo infortunio di Ismael Bennacer. Per i rossoneri, mettere le mani su un giocatore con le caratteristiche dall’algerino è fondamentale, anche per il gioco esplosivo e dominante di Fonseca. Il prezzo del classe 2001, però, è destinato a schizzare alle stelle. Ricci-Milan, il Torino fissa il prezzo Il centrocampista italiano difficilmente lascerà Torino per meno di 25 milioni di euro. Il Presidente Urbano Cairo, si […]

