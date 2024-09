L’indimenticabile Pallone D’Oro rossonero ha parlato delle prospettive di campionato per la squadra di Fonseca e nello specifico anche di Matteo Gabbia. Il Milan, partito male ad inizio campionato e visto come grande sfavorito per la vittoria del derby di Milano, ha messo in atto una grande prestazione contro l’Inter di Simone Inzaghi, portando a casa la vittoria grazie ai gol di Pulisic e Gabbia. In tanti hanno riservato belle parole per i rossoneri, e in particolare per i giocatori che hanno deciso il match. All’evento di presentazione di FC25 EASports, si è espresso a riguardo anche l’ex 22 rossonero, Kakà ai microfoni di SportMediaset. L’ex talento brasiliano ha voluto commentare la stretta attualità del mondo rossonero, elogiando gruppo e squadra per la bella prestazione e riservando parole al miele per il numero 46 milanista Matteo Gabbia, mattatore della partita grazie al gol di testa nel finale contro Sommer. Kakà […]

Leggi l’articolo completo Kakà esalta Gabbia: parole al miele per il difensore rossonero, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG