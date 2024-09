Paulo Fonseca, dal centro sportivo di Milanello, ha presentato la partita che avrà luogo domani a San Siro tra Milan e Lecce. Sbornia derby da accantonare, è già tempo di tornare in campo per un nuovo impegno di campionato. Domani sera a San Siro il Milan ospiterà il Lecce e, in quel di Milanello, la parola d’ordine è continuità. Paulo Fonseca, presentando il match di domani, ha analizzato le insidie che può celare una partita come quella con il Lecce e svelato inoltre importanti indizi di formazione. Di seguito le sue parole. Parola d’ordine: continuità “È molto molto importante questa prossima partita. Dobbiamo confermare che siamo in crescita. Penso che la vittoria al derby ha senso se vinciamo col Lecce e confermiamo che siamo migliorati. Dobbiamo recuperare dei punti. Tutto questo è importante per avere motivazione domani. È una partita pericolosa dopo il derby, quando vinci partite importanti dopo è […]

