Diogo Dalot, ex Milan, potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia della Juve: il Manchester United però punta al rinnovo

Il futuro di Diogo Dalot potrebbe essere di nuovo in Italia. Il terzino del Manchester United, al Milan nella stagione 2020-2021, è in scadenza di contratto a giugno e interessa alla Juventus che sta studiando da mesi il colpo a zero.

Come riporta ESPN, il Manchester United non ha intenzione di arrendersi e punta ad attivare una clausola di rinnovo fino al 30 giugno del 2024.

