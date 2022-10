I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A Femminile 2022/23: pagelle Inter Milan Femminile

Le pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Milan Femminile, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

TOP: Tucceri

Giuliani 5 – sul primo gol dell’Inter si fa sorprendere da un tiro non irresistibile, esce male anche in occasione del tris neroazzurro, lasciando la porta sguarnita.

Arnadottir 5 – protagonista suo malgrado del terzo gol neroazzurro con una sua deviazione sulla conlcusione di Polli che finisce nella propria porta. In difficoltà come tutte le compagne sulle inziative di Chawinga

Mesjasz 4,5 è la giocatrice del reparto difensivo che va più in difficolta di tutte, quasi sempre saltata con troppa facilità

Fusetti 5 come tutte le compagne di reparto va in difficoltà sulle inziative di Chawinga , e qualche volta anche in situazione di vantaggio si fa anticipare dalla camerunese

Bergamaschi 5 garantisce poca spita sulla fascia, spesso troppo ferma in fase offensiva e in difficoltà in fase di ripiego difensivo (63′ Thige 6)

Adami 5,5 quando riceve palla, la smista in maniera pulita ed efficace

Grimshaw 5,5 la traversa le nega il gol del pari, in fase di costruzione di gioco cerca di dare sostegno alle compagne che spesso si appogiano su di lei. Spesso corre a vuoto.

K. Dubcova 5 prestazione nettamente distante da quella delle ultime uscite, finisce con perders nella morsa del centrocampo neroazzurro, giustamente sostituita (63′ Piemonte 6)

Tucceri 6 la migliore del Milan, dai suoi cross nascono due delle occaioni più pericolose rossonere: un colpo di testa di Adami e la traversa di Grimshaw (80′ Tucceri sv)

Thomas 5 continua il suo momento no. Sull’1-0 neroazzurro ha l’occasione del pari che spreca trovando l’opposizione di Durante, poi pochi spunti (84′ M.Dubcova sv)

Asllani 5 pochi palloni giocabili per l’ataccante svedese, spesso lasciata sola, nelle poche volte che ha l’occasione di calciare spesso perde il tempo con qualche tocco di troppo

