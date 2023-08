Ex Milan, Inzaghi esalta questo giocatore: «Ha molti punti…». Le parole del tecnico su un suo giocatore, che viaggia verso Udinese

In un’intervista concessa al Messaggero Veneto, l’ex allenatore del Milan e attuale allenatore della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato di Giovanni Fabbian, giocatore in procinto di andare all’Udinese. Di seguito le dichiarazioni:

LE PAROLE – Giovanni ha molti punti a suo favore, tra i quali il farsi voler bene dai compagni e la serietà nell’allenarsi, due doti che non sono così comuni. Sono contento di avergli dato fiducia. Poi il ragazzo è serio ed è cresciuto molto nel corso dell’annata. Sarei felice per lui perché è la dimensione ideale per poter crescere. Giovanni è forte fisicamente ed è una mezzala a cui piace arrivare di corsa in zona gol, e quindi a ridosso o anche all’interno dell’area avversaria. Con me ha segnato 8 gol, non pochi. È giovane, quindi deve crescere e deve migliorare nel gioco con la palla, ma non parlerei di difetti.

