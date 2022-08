Ex Milan – Il centrocampista Josè Mauri vicino all’approdo in Serie B: Ternana e SudTirol seguono l’ex rossonero

Josè Mauri potrebbe ritornare in Italia. Il centrocampista ex Milan è reduce da un esperienza oltre oceano con i Kansas City. Attualmente svincolato, il suo futuro potrebbe essere in Serie B.

Secondo il Corriere dell’Alto Adige sul giocatore ci sono Ternana e il neo promosso SudTirol.

