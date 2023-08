Le ultime sul futuro di Bonucci, parla il ds dell’Union Berlino, Ruhnert: «Entro venerdì vedremo se arriverà»

Il direttore sportivo dell’Union Berlino, Oliver Ruhnert, ha parlato del possibile arrivo di Leonardo Bonucci. Ecco le ultime sul futuro dell’ex Milan:

«Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale. Credo che Bonucci sia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento. È un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera. Entro venerdì vedremo se arriverà o no»

