Mihajlovic a rischio esonero: ecco le ultime

Come riportato dal Corriere di Bologna, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia, in casa rossoblù è in atto una vera e propria crisi e Mihajlovic rischia l’esonero.

Infatti, il tecnico Sinisa Mihajlovic è a rischio, e il presidente Joey Saputo sta pensando di esonerarlo.

