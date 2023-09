Nuovo rinvio per il debutto di Saelemaekers col Bologna: la situazione dopo l’infortunio subito in allenamento

Secondo quanto riportato dall’ANSA, rischia di dover essere ancora rinviato il debutto di Alexis Saelemaekers con la maglia del Bologna.

Anche oggi l’esterno ex Milan ha svolto lavoro differenziato per recuperare da un infortunio subito in allenameno ed è in forte in dubbio per la trasferta a Verona, in programma lunedì sera.

