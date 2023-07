Papastathopoulos verso il ritorno in Italia: le ultime sul futuro dell’ex Milan e l’interesse del Frosinone. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sokratis Papastathopoulos potrebbe ritornare a giocare in Serie A.

Il Frosinone, in cerca di rinforzi d’esperienza per centrare l’obiettivo salvezza, è al lavoro per trovare un accordo con l’ex Milan.

