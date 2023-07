Icardi Galatasaray: è fatta! I dettagli e le ultime sull’ingaggio dell’attaccante argentino che lascia il PSG a titolo definitivo

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mauro Icardi non tornerà in Serie A nonostante l’interesse di Milan, Juve e Roma.

Il Galatasaray lo acquisterà dal PSG per 10 milioni di euro e il bomber argentino firmerà per 10 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi 3 anni.

