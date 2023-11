Nuovi guai per l’ex Milan Mario Balotelli che sarà costretto a fermarsi per un lungo infortunio. L’annucio del presidente dell’Adana

Tre mesi out. Nuovi guai per l’ex Milan Mario Balotelli che sarà costretto a fermarsi per un lungo infortunio. L’annuncio social del presidente dell’Adana:

«Si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico e dovrà stare fuori per 2-3 mesi»

