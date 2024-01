Ex Milan, Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha rivelato il motivo che l’ha spinto a scegliere il club inglese e la Premier League

Intervistato da ESPN, l’ex Milan Thiago Silva ha rivelato:

LE PAROLE – «Con tutto il rispetto la Premier League era un tipo di campionato, e di calcio, che non mi piaceva. C’erano troppi duelli aerei, e nonostante fossi discreto in questo all’epoca mai avrei né immagino né pensato di giocarvi. Poi è arrivato Guardiola che ha cambiato tutto. Da lì ho iniziato a vedermi le partite ed a interessarmici, così poi quando è arrivata l’offerta del Chelsea non ci ho pensato due volte ad accettarla».

