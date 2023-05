Calciomercato, Thiago Silva, ex Milan, potrebbe lasciare il Chelsea con un anno di anticipo: sirene dall’Arabia Saudita per lui

Come riportato dalla stampa britannica, è in dubbio il futuro di Thiago Silva, ex Milan, al Chelsea.

Nonostante un contratto in essere fino al 2025, il centrale brasiliano, 39 anni, è allettatto dalle ricchissime proposte attivategli dall‘Arabia Saudita. Decisivo un confronto con Pochettino, nuovo tecnico dei Blues.

