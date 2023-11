Ex Milan, Tiago Djalo, difensore del Lille, è ad un passo dal ritorno in Serie A: l’Inter in pole sulla Juve. Tutti i dettagli

L’Inter si avvicina sempre più a Tiago Djalò, ex Milan, scelto da Piero Ausilio come colpo a parametro 0 perfetto per i nerazzurri.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Ausilio nutre una fiducia sconfinata nella buona riuscita della trattativa, bruciando così la concorrenza di Juve e Paris Saint Germain per il difensore del Lille. Il ritorno del centrale in Italia appare dunque vicinissimo.

