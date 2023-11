Ex Milan, Tiago Djalo potrebbe presto tornare in Italia: c’è il forte pressing dell’Inter sul difensore in scadenza con il Lille

L’Inter pensa a Tiago Djalo, ex Milan, come ghiotta occasione di calciomercato a parametro zero. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su TMW, aggiorna sulle prossime mosse dei nerazzurri sul mercato.

LE PAROLE – «Il centrale del Lille, reduce da un infortunio al legamento crociato, si svincolerà a giugno. Il club nerazzurro è già in pressing anche se la concorrenza non manca. Inter a caccia anche di talenti. Baccin sta sondando il Sudamerica per verificare se esistono opportunità da cogliere. Anche in Europa la rosa dei monitorati è ampia. Di sicuro sta impressionando Karim Konaté, classe 2004, attaccante ivoriano in forza al Salisburgo».

The post Ex Milan, Tiago Djalo torna in Italia Le ultime sul difensore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG