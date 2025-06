L’ultimo annuncio è davvero una mazzata tremenda per l’Inter: l’addio è uno shock per i nerazzurri, i tifosi sono senza parole.

L’Inter sta cercando di ripartire dopo un finale di stagione che non ha portato a quelle gioie che si aspettavano i tifosi. I nerazzurri erano in corsa per tutti e tre i trofei ma non sono riusciti a portarne a casa nemmeno uno. L’annata si è poi conclusa con la pesante sconfitta subita in finale di Champions League: il 5-0 subito dal Paris Saint-Germain non verrà smaltito così facilmente.

Eppure, nonostante la grande delusione, in casa nerazzurra è già tempo di pensare al domani. Salutato Simone Inzaghi, che ha scelto di mettere fine alla sua esperienza all’Inter e volare nella Saudi Pro League, Marotta e Ausilio hanno scelto di affidare la guida della squadra a Cristian Chivu.

Il tecnico rumeno, che conosce molto bene l’ambiente interista, è già in contatto con la dirigenza per capire come andare a migliorare una rosa che ha già dimostrato di poter raggiungere livelli molto alti. Tuttavia proprio in queste ore è arrivato un annuncio che ha scosso tutti i tifosi dell’Inter.

Inter, annuncio devastante: l’addio è pesantissimo

Le parole di Denzel Dumfries hanno gelato il popolo nerazzurro: l’esterno, diventato quest’anno un elemento imprescindibile con i suoi 11 gol e 6 assist, ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad dove è andato dritto al punto. Dumfries si è soffermato soprattutto sull’addio di Simone Inzaghi, esprimendo tutto il suo rammarico per non poter più proseguire l’ottimo percorso svolto fin qui con il tecnico piacentino.

“Dopo la finale non ho più visto Inzaghi di persona, non c’è stata occasione in mezzo a tutta quella confusione, ma ci siamo sentiti – ha detto Dumfries – L’ho ringraziato per la collaborazione. È stato un po’ uno shock, ma a volte il calcio è così: si entra in una nuova fase con un nuovo allenatore. Ora speriamo di rifarci e vincere qualche trofeo“.

Il 29enne di Rotterdam, legato da un contratto con i nerazzurri fino al 2028, ha poi aggiunto di essere felice per il suo rendimento personale ma al tempo stesso non può essere contento per come si è chiusa la stagione dell’Inter. “Un epilogo del genere non era nei nostri piani – le parole di Dumfries ad Algemeen Dagblad – Una stagione senza trofei è dura da accettare. A volte ti svegli e ti chiedi: ‘Cosa è successo?‘”.