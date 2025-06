L’Inter sta per aggiungere un altro attaccante al suo reparto offensivo: l’annuncio ha scatenato i tifosi nerazzurri.

L’Inter del nuovo tecnico Cristian Chivu è pronta a scendere in campo al Mondiale per Club. I nerazzurri faranno il loro esordio nel nuovo torneo mercoledì 18 giugno contro il Monterrey: successivamente affronteranno le altre due avversarie nel girone, ovvero l’Urawa Reds e il River Plate. Nel frattempo la dirigenza interista è al lavoro per cercare di individuare i rinforzi giusti per migliorare una rosa che già nella scorsa stagione ha dimostrato di essere molto competitiva, pur non riuscendo a portare a casa nemmeno un trofeo.

Marotta e Ausilio dovranno intervenire soprattutto in attacco, viste le partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. L’austriaco è cercato dal Torino: la trattativa non è semplice a causa dell’ingaggio del giocatore ma c’è fiducia. Correa, invece, si è già accasato al Botafogo, in Brasile. Chivu, al momento, può quindi contare su soli tre attaccanti, vale a dire Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.

Per quanto riguarda i primi due non ci sono dubbi: la loro riconferma è scontata e qualsiasi assalto da parte di altri club verrà rispedito al mittente. Qualche dubbio in più per Taremi, che nella sua prima stagione in nerazzurro ha deluso le aspettative mettendo a segno solo 3 reti in 43 presenze tra campionato e coppe: se dovesse arrivare un’offerta importante la sua cessione diventerebbe probabile.

L’Inter prende il bomber: annuncio ufficiale

Ma allora quali saranno i giocatori che andranno a comporre l’attacco dell’Inter? Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede interista, ha lanciato una bomba: presto Chivu avrà a disposizione un nuovo attaccante. Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, Biasin ha sottolineato che Taremi ha manifestato l’intenzione di restare all’Inter, pertanto oggi un suo addio non è nei piani.

Oltre a Lautaro, Thuram e Taremi, prosegue Biasin, l’Inter sta pensando di rinforzare il proprio fronte offensivo con Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese ha appena concluso il suo primo campionato di Serie A con il Parma (38 presenze e 6 reti) e sembra pronto per il salto di qualità. Secondo Biasin è proprio Bonny “il primo obiettivo dell’Inter in avanti“.

Ma non è finita qui: il giornalista crede che la dirigenza nerazzurra stia lavorando per garantire a Chivu un parco attaccanti composto da cinque elementi. La quinta punta, a detta di Biasin, “potrebbe anche essere un giovane, come Pio Esposito“: il 19enne, che viene da una stagione con 19 gol nello Spezia in Serie B, è stato convocato da Chivu per il Mondiale per Club nonostante un infortunio che lo terrà fuori nelle prime gare.