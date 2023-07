Nuova avventura in vista per Tiemoué Bakayoko. Il calciatore è vicino ad un nuovo club dopo essersi svincolato dal Milan

Il futuro di Tiemoué Bakayoko potrebbe essere nella sua patria, ovvero in Francia. L’ex giocatore del Milan, svincolatosi dai rossoneri, è alla ricerca di una nuova squadra in cui giocare.

Come riporta L’Equipe, il Rennes staserebbe valutando seriamente di acquistare il centrocampista a parametro zero. Il club francese ha però diversi nomi in ballo ed una casella importante da occupare, quella lasciata vuota da Ugochukwu che andrà al Chelsea.

