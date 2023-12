Il Betis Siviglia ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Isco, centrocampista spagnolo ex Real Madrid e obiettivo dell’Inter

Il Betis Siviglia, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Isco fino al 30 giugno 2027.

Il centrocampista spagnolo ex Real Madrid era arrivato la scorsa estate da svincolato: fortemente nel mirino dell’Inter per compensare il centrocampo, ma l’affare poi saltò per scelta del calciatore.

