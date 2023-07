Il centravanti della nazionale italiana Retegui sbarca in Serie A: l’ex obiettivo dell’Inter è il nuovo colpo del Genoa

L’ex attaccante del Tigre Retegui, che era stato accostato anche all‘Inter nei mesi scorsi, oggi è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Genoa di Gilardino.

«A new king is in town», il messaggio che si legge sul profilo Twitter del club genovese, dove l’argentino diventa un ‘K’ nel gioco delle carte.

L’articolo Ex obiettivi, UFFICIALE: Retegui sbarca in Serie A proviene da Inter News 24.

