Il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sull’addio del portiere sloveno ma non solo.

Sandro Sabatini ha parlato di Inter a Radio Sportiva. “Evidentemente l’Inter ha tentato di rinnovare Handanovic perché il suo addio è stato ben oltre il 30 giugno, il tentativo c’è stato ma non è andato a buon fine. Il comunicato d’addio di Handanovic è arrivato una decina di giorni fa”.

“Musso all’Inter? Vedrei bene Carnesecchi e Zapata al posto di Lukaku, così ne fai due in colpo solo con l’Atalanta e fai un grande affare cara Inter, che a 20 giorni dall’inizio del campionato sei senza portiere e senza centravanti. Lukaku? A me non risulta assolutamente la storia del ‘ginocchio da te’, so che l’Inter in tempi non sospetti ha avanzato offerte non soddisfacenti. Lukaku non mi fa impazzire ma a 40 mln è un affare, lo rivendi anche tra un anno tranquillamente. A me risulta che andrà alla Juventus, è fuori discussione anche quello che ha detto Moratti che Lukaku alla Juventus indebolisce anche l’Inter“.

L’articolo Sabatini: “Evidentemente l’Inter ha tentato senza successo di rinnovare Handanovic, prenderei due giocatori dell’Atalanta” proviene da Notizie Inter.

