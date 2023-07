Fabbian Inter, escluso l’addio a titolo definitivo. Frosinone in pole per il prestito per il giovane centrocampista

Giovanni Fabbian non resterà a Milano e partirà in prestito per un’esperienza in Serie A. Nessuna cessione definitiva per il giovane centrocampista, l’Inter manterrà il controllo su di lui.

In vantaggio in questo momento per il prestito c’è il Frosinone, il club ciociaro è pronto a ripetere con i nerazzurri l’operazione Mulattieri. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Fabbian Inter, escluso l’addio a titolo definitivo. Frosinone in pole per il prestito proviene da Inter News 24.

