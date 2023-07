Per Giovanni Fabbian si aprono le porte della Serie A dopo l’ottimo anno alla Reggina, il classe 2003 è in accordo con l’Inter per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver messo la firma sul contratto dovrebbe andare in prestito e il Lecce lo starebbe seguendo da vicino.

