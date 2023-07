Ecco le dichiarazioni in vista della nuova stagione calcistica 2023-2024 da parte del centrocampista dell’Inter Fabbian

Tramite Inter TV, ha voluto parlare il giovane centrocampista dell’Inter Fabbian in vista della nuova stagione.

LE PAROLE – «Sono contento di lavorare con questo gruppo per farmi trovare pronto. Sicuramente per me stare vicino a questi grandi campioni è solo un motivo di orgoglio e di crescita. Lo scorso anno alla Reggina è stata una bella esperienza. Sono un centrocampista a cui piace di più attaccare che costruire il gioco. Però lavoro su tutto per essere completo».

L’articolo Fabbian: «Voglio farmi trovare pronto per l’Inter. Io tecnicamente…» proviene da Inter News 24.

