Un ex della Serie A nel mirino. Il Milan continua a muoversi sul calciomercato. In tal senso pensa in grande e punta Fabian Ruiz:

Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, sebbene il contratto dell’iberico coi francesi sia ancora molto lungo – scadenza 2027 – non è impossibile strappare il giocatore ai francesi. Alla stregua di quanto accaduto per Georginio Wijnaldum – che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Roma, la quale avrebbe potuto riscattarlo a fine anno – i rossoneri punterebbero su una formula analoga. Un indennizzo, di poco conto, per il trasferimento temporaneo, con opzione di riscatto definitivo nel luglio del 2025.

