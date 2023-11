Fabregas: «Il Milan può fare bene. Ecco come si preparano queste partite». Le dichiarazioni nel pre-partita

L’allenatore del Como Fabregas ha parlato a SkySport del match tra Milan e Borussia Dortmund.

PAROLE – «I rossoneri sono una buona squadra con molti giocatori giovani e forti e con altri punti di forza rappresentati dai più esperti come Giroud e Kjaer. Le partite di Champions League si preparano da sole, non hanno bisogno di molte parole. Secondo me il Milan può fare bene, ma il Borussia Dortmund ha esperienza e talento».

