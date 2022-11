Cesc Fabregas, giocatore del Como e leggenda della Spagna, ha parlato del percorso delle Furie Rosse al Mondiale

Cesc Fabregas, giocatore del Como e leggenda della Spagna, ha parlato del percorso ha parlato a DAZN.

PAROLE – «In questa nazionale ci sono molti ragazzi giovani. Se si guardano i giocatori a livello individuale nessuno la mette fra le favorite, poi però analizzando la squadra, il modo in cui giocano, allora il discorso cambia. Sono davvero fiducioso. Noi spagnoli li seguiremo e li sosterremo, ma la Spagna non è tra le favorite. Noi al Mondiale in Sudafrica lo eravamo, quindi la pressione era molto, molto più grande e credo che questo li aiuti molto. È una cosa positiva non avere queste pressioni in modo da poter crescere e fare cose importanti».

L’articolo Fabregas: «La Spagna non è tra le favorite al Mondiale, ci sono molti ragazzi giovani» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG