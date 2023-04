Fabregas svela: «A 17 anni tirai la pizza a Sir Alex Ferguson». Il racconto dell’episodio dopo un Manchester-Arsenal

Fabregas in un’intervista a Sky Sport ha raccontato un episodio avvenuto alla fine di una partita giocata dall’Arsenal col Manchester United in cui a farne le spese fu…Sir Alex Ferguson.

L’ANEDDOTO – «Ero giovane, avevamo 17 anni, avevamo appena giocato lo Unitied. Io non avevo giocato, mi ero riscaldato tutto il secondo tempo. Ero con Piers, stavamo entrando verso lo spogliatoio e lì c’erano sempre delle pizze. Io quando non giocavo avevo sempre molta fame. Entrai, ne presi una fetta e nel tunnel cominciai a sentire molto rumore. C’era molta confusione, giocatori e gente che correva. Mi ritrovai in mezzo, c’era una discussione. Ero piccolo, non sapevo che fare, avevo la pizza e la lanciai. Era l’unica cosa che mi passò per la testa in quel momento. Dopo mi dissero che avevo colpito Sir Alex, mi rattristò molto. Ho tantissimo rispetto per lui, è una leggenda del calcio inglese e mondiale. Non mi fece piacere».

