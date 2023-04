Risultati Serie C girone A: Juventus Next Gen ko col Sangiuliani nell’anticpo, gli esiti della 36° giornata

La Juventus Next Gen è stata sconfitta dal Sangiuliano nell’anticipo della 36° giornata di Serie C e resta così a quota 49 punti, all’undicesimo posto in classifica.

Ecco tutti i risultati del girone A, terzultima del campionato già vinto dal Feralpisalò.

Pergolettese-Vicenza 0-0

Arzignano-Novara 1-1

Trento-Padova 0-1

Piacenza-Pro Sesto 1-0

Mantova-Renate 3-1

Virtus Verona-Albinoleffe 2-1

Lecco-Pro Patria 2-1

Pordenone-Pro Vercelli 0-1

Feralpisalò-Triestina 1-0

