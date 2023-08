Il figlio dell’ex presidente dell’Inter Giacinto Facchetti, Gianfelice, rivela i suoi pensieri sul voltafaccia del belga.

Gianfelice Facchetti ha espresso il suo parere all’AGI su quanto fatto da Romelu Lukaku. “La storia tra l’Inter e Lukaku è finita male per sua responsabilità e anche un po’ della sua ‘corte dei miracoli’. Già riprenderlo fu una scommessa, dopo la maniera in cui se ne andò. Una volta tornato, di fatto è stato aspettato quasi fino a primavera per infortuni e altre difficoltà”.

Simone Inzaghi

“L’apporto alla stagione scorsa da parte sua è stata appena sufficiente fino a un certo punto, tralasciando Istanbul anche se gli errori ci stanno, e infatti gli interisti sarebbero stati contenti di ripartire insieme. Con queste premesse, il giocatore ha avuto la faccia tosta di avanzare pretese. Immagino volesse il sacrificio di Inzaghi, pura follia. Capricci a parte del calciatore, è emersa anche la problematicità che lo ha portato a ripetere identiche situazioni. Il talento ha mascherato spesso tutto ciò, anche perché per un tifoso tradito ce n’è subito un altro pronto a farsi sedurre. Oggi atterra a Roma e spero che San Siro lo ignori quando si presenterà. Nessun rancore, conta solo l’Inter”.

L’articolo Facchetti: “Credo che Lukaku abbia chiesto la testa di Inzaghi, pura follia, spero che San Siro lo ignori” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG