Tanto critico Gianfelice Facchetti che su Leggo esprime tutta la sua rabbia per la prestazione dell’Inter contro l’Udinese.

Parla così su Leggo, Gianfelice Facchetti sulla brutta prestazione dell’Inter nella sconfitta contro l’Udinese: “Tre prove fanno un indizio, tre sconfitte in sette giornate uno strazio. L’ultima volta che l’Inter ha collezionato tre ko esterni consecutivi in Serie A risale al maggio 2017, con Stefano Pioli in panchina. Una stagione non proprio memorabile, cosa che non vorremmo si ripetesse oggi viste le premesse. Complimenti all’Udinese, autentica sorpresa in questa serie A, squadra piena di talento e fame, cosa che noi abbiamo smarrito per strada.“

Conclude così Facchetti: “Non è bastato andare subito in vantaggio per mettere la gara in discesa, il gol di Barella piuttosto ha aizzato i bianconeri e ci ha visto perdere campo zolla su zolla, minuto su minuto. Fino al trentunesimo per la precisione che ha messo a nudo la confusione del presente. Togliendo i due ammoniti, cosa che Inzaghi fa spesso, è come se il tecnico avesse trasmesso paura alla squadra.“

