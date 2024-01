Facchetti jr: «La Juve ha il monte ingaggi più alto in Italia. Inter? Spero che la Supercoppa non la danneggi…». Le parole

Facchetti jr, figlio di Giacinto, ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato della Juve e della lotta scudetto con l’Inter.

FACCHETTI – «Non credevo che la Juve tenessero questo passo, anche se rimangono quelli con il monte ingaggi più alto e la maggior possibilità economica nel panorama italiano. Io spero che l’interruzione per la Supercoppa non danneggi l’Inter, in più storicamente per l’Inter la trasferta sul campo della Fiorentina ha sempre rappresentato un tabù. Credo che però il fiato sul collo della Juve contribuirà a mantenere alto il livello di concentrazione dei ragazzi di Inzaghi».

The post Facchetti jr: «La Juve ha il monte ingaggi più alto in Italia. Inter? Spero che la Supercoppa non la danneggi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG