Facchetti jr si è espresso sul big match tra Inter e Juventus. Le dichiarazioni verso la sfida di Coppa Italia

Intervistato dall’AGI, Facchetti Jr ha commentato così il momento dell’Inter:

“Io mi aspetto sempre che vinca l’Inter e c’è il desiderio di rivalsa per le sconfitte in campionato. Revoca squalifica Lukaku? Credo sia stato saggio decidere così, stavamo facendo una figuraccia planetaria. Penso che la sua esultanza sia stata figlia anche di una frustrazione del periodo, ma quello che hanno mostrato le riprese sugli spalti è intollerabile. Chi ci arriva meglio? L’Inter, grazie all’Europa, sembra stia ritrovando la fiducia anche degli uomini che erano un po’ mancati, soprattutto in attacco. Per la Juve, la Coppa Italia è l’unico trofeo a disposizione per la stagione, pertanto sarà partita vera”.

L'articolo Facchetti: «Mi aspetto che l'Inter vinca sempre. La decisione su Lukaku…» proviene da Inter News 24.

