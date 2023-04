Gianfelice Facchetti ha detto la sua sulla revoca della squalifica a Lukaku per Inter-Juve, prima di parlare del match e di cosa si aspetta

Intervistato dall’AGI, Gianfelice Facchetti torna a parlare della revoca della squalifica a Romelu Lukaku nella semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus:

LUKAKU– «Credo sia stato saggio decidere cosi’, stavamo facendo una figuraccia planetaria. Penso che la sua esultanza sia stata figlia anche di una frustrazione del periodo, ma quello che hanno mostrato le riprese sugli spalti e’ intollerabile»

INTER JUVE– «L’Inter, grazie all’Europa, sembra stia ritrovando la fiducia anche degli uomini che erano un po’ mancati, soprattutto in attacco. Per la Juve, la Coppa Italia e’ l’unico trofeo a disposizione per la stagione, pertanto sara’ partita vera»

INZAGHI- «Credo che Inzaghi abbia dimostrato di non essere sulla panchina dell’Inter per caso, ma per lui i giudizi sono sempre piu’ pesanti che per altri. Prendiamo per esempio Pioli che ha due punti in piu’ in campionato, allena la squadra Campione d’Italia, che non ha venduto nessuno. Non ho mai sentito tutto il vociare che si fa sull’Inter… E’ una storia vecchia che chiama in causa fattori sia interni che esterni ai nerazzurri. A ogni modo oggi, chi vuol bene davvero all’Inter, deve stare con Inzaghi»

L’articolo Facchetti: «Lukaku? Sarebbe stata figuraccia planetaria. Su Inzaghi…» proviene da Inter News 24.

