Il Prefetto di Napoli si è espresso riguardo alla possibilità di trasmettere Inter-Lazio sul maxischermo?

Il Prefetto Palomba si è espresso anche sulla possibilità di vedere trasmessa Inter-Lazio:

PAROLE – «Abbiamo anticipato a oggi l’incontro proprio per arrivare preparati. È la Lega che determina eventuali spostamenti, non possiamo spostarle noi le partite. Stiamo facendo delle valutazioni di ordine pubblico. Il comicon? Ha utenza differente, ci stiamo organizzando in considerazione del risultato della scorsa partita. Ci sarà una concomitanza di eventi a Napoli nel weekend e verranno fatte valutazioni. Maxi Schermo al Maradona durante Inter-Lazio? Al momento non ne abbiamo ancora parlato. La Lega ha negato il rinvio? Non lo ha detto direttamente, ma tenete presente che martedì il Napoli dovrebbe giocare a Udine, servirebbe un doppio spostamento”.

L’articolo Napoli, parla il Prefetto: «Maxi schermo per Inter-Lazio? Ecco la verità» proviene da Inter News 24.

