Arrivano buone notizie per Sarri verso la gara contro l’Inter. Le ultime sulla Lazio in vista del big match

La Lazio si avvicina al big match di domenica a pranzo contro l’Inter di Simone Inzaghi:

Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri dalla seduta di allenamento della sua Lazio a Formello: Mattia Zaccagni si è allenato in gruppo dopo il colpo subito col Torino. Stesso discorso per Ciro Immobile che è anche andato in gol in partitella.

L’articolo Lazio, le ultime verso l’Inter: Zaccagni in gruppo. E Immobile… proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG