Il Giornale dedica un curioso approfondimento all’Inter riguardo agli introiti derivanti dal super cammino in Champions League

Il percorso in Champions League ha evitato all‘Inter il sacrificio di un big entro il 30 giugno, spiega Il Giornale:

“Il guaio però è che se la giochi, la perdi e non ti riqualifichi per i gironi dell’anno prossimo ti restano un pugno di gloria e un buco nel bilancio. Storture del calcio contemporaneo con cui sembra che debba fare i conti più Inzaghi di pioli, visto che i soldi dell’Uefa sono vitali per i conti di Zhang. E già per essere arrivato in semifinale, Inzaghi ha evitato al club di dover vendere un big entro il 30 giugno“.

L’articolo Inter, la grande Champions fa respirare i conti: «Ecco cosa ha fatto Inzaghi» proviene da Inter News 24.

