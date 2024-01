Gianfelice Facchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter, impegnata domenica 28 gennaio al Franchi con la Fiorentina

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Gianfelice Facchetti si è espresso così su alcuni temi legati all’Inter, chiamata domenica ad affrontare la Fiorentina.

SUL MATCH CON LA FIORENTINA – «Io spero che l’interruzione per la Supercoppa non danneggi la squadra, in più storicamente per l’Inter la trasferta sul campo della Fiorentina ha sempre rappresentato un tabù. Credo che però il fiato sul collo della Juve contribuirà a mantenere alto il livello di concentrazione dei ragazzi di Inzaghi. Barella e Calhanoglu verranno rimpiazzati al meglio, non ho dubbi».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

