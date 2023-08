Facundo Gonzalez via dalla Juve: farà esperienza in Serie A in un altro club. Il trasferimento è ad un passo

Facundo Gonzalez sembra destinato a lasciare la Juve per andare a fare la sua prima esperienza in Serie A in un altro club.

In base a quanto reso noto da Sky Sport, infatti, il giovane difensore uruguagio (classe 2000, campione del mondo U20) è ad un passo dal trasferimento alla Salernitana. La formula della cessione dovrebbe essere quella del prestito.

